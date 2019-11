Calcio. Sanremese, tutti i risultati del settore giovanile: spicca il colpo esterno dei Giovanissimi 2006

Analizziamo tutti i risultati dei settori giovanili delle squadre della provincia: il nostro viaggio settimanale parte dalla Sanremese.

JUNIORES NAZIONALE: BRA-SANREMESE 3-2

Reti: Pellicanò, T. Buccino

Formazione: Dodaro, Bucarelli, T. Buccino, Negro, M. Serianaj, Borromeini, P. Martini, Fava. Orengo, Managò, Pellicanò. A disp.: Del Ferro, Attene, Grandi, L. Serianaj, Passerini, M. Buccino, Sartore, Palombo, Spada. Allenatore: Prunecchi

Una bellissima Sanremese, la più convincente della stagione, viene superata nel finale dal Bra dopo aver condotto il match. Non bastano ai ragazzi di mister Prinecchi le reti di Pellicanò e T. Buccino.

ALLIEVI 2004: OSPEDALETTI-SANREMESE 1-1

Reti: Ludovici

Formazione: Gallo, Malfatto, Peitler, Panaino, Castelli, Urgnani, Moglan, Fazzini, Elettore, Coccoluto, Lodovici. A disposizione: Ventura, Lucia, Vitale, Fanin, Bruno, Bobolin, Martini, Pastorello. Allenatore: Bregliano

Con una partita da ricordare la Sanremese ottiene un ottimo punto sul campo dell'Ospedaletti. A regalare la rete agli uomini di Simone Bregliano è Ludovici, giocatore con grandi margini di crescita.

GIOVANISSIMI 2005: SANREMESE-LEGINO 1-7

Reti: Viel

Formazione: Ventura, Traditi, Boeri, Serini, Revera, Grasso, Moglan, Stamilla, Coriale, Colombi, Viel. A disposizione: Rossi, Marino, Artuso, Mema, De Fabritiis.

Pesante sconfitta della Sanremese in casa contro il Legino: per i matuziani in rete l'attaccante Viel.

GIOVANISSIMI 2006: CAIRESE-SANREMESE 0-2

Reti: Fareri, Condoluci

Formazione: Belgrano, Attene, Berruti, Fareri, Paglieri, Pasquali, Condoluci, Martelli, Rodigari, Lodovici, Rubis. A disposizione: Fracchia, Santarsiero, Materazzi, Anfossi, Bucarelli, Gramegna, Savoia, Camerino

Grande vittoria della Sanremese targata Giovanissimi 2006, che sul campo della Cairese passa per 2-0: decidono le reti di Fareri e Condoluci.