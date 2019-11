Calcio, Serie D. Sanremese, obiettivo riscatto dopo il pari con il Ghivizzano. E la classifica è corta

La Sanremese si prepara ad una settimana intensa, visto che i biancoazzurri dovranno affrontare tra campionato e coppa italia tre partite in una settimana.

Verso il Ligorna. I matuziani torneranno oggi ad allenarsi per cercare di dimentica il pareggio beffa maturato domenica contro il Ghivizzano. I ragazzi di mister Ascoli producono tanto, potrebbero anche segnare 3-4 goal a partita, ma sprecano molto sotto porta. Questo sarà sicuramente un fattore dove il tecnico lavorerà in settimana e il rientro a pieno di regime di Lo Bosco sarà un toccasana per l'attacco biancoazzurro. Ascoli ritroverà Bregliano in difesa, ma nello stesso reparto perderà per squalifica Gagliardini. Da valutare le condizioni di Manes.

Trittico temibile. Domenica al 'Comunale' arrivano i genovesi del Ligorna, compagine che ha iniziato con il freno a mano tirano e con soli 10 punti in classifica. Mercoledì 13 novembre la Sanremese sarà di scena sul campo dell'Inveruno per l'ottavo di finale della coppa italia di categoria, contro una squadra che nella scorsa stagione superò due volte i matuziani tra campionato e playoff. Il trittico si conclude domenica 17 novembre con la temibile trasferta in quel di Chieri.

Bagarre in testa. La classifica del Girone A è molto equilibrato, visto che le prime otto della classe sono racchiuse in un fazzoletto di soli tre punti. La Sanremese, a quota 16 punti, è a due lunghezze dal primato e domenica prossima l'occasione di attaccare la testa della classifica è ghiotta.

SANREMESE: L'AGENDA BIANCOAZZURRA

Domenica 10 novembre: Sanremese-Ligorna (Serie D)

Mercoledì 13 novembre: Inveruno-Sanremese (Coppa Italia)

Domenica 17 novembre: Sanremese-Chieri (Serie D)