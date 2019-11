Tennis. Gianluca Mager protagonista nel Challenger di Bratislava: sarà una settimana importante per il sanremese

Il sanremese Gianluca Mager in azione

A Bratislava torna in campo Gianluca Mager che proverà ad incamerare punti importanti in questo suo 2019 da ricordare, vista anche la prima vittoria in un match ATP.

Obiettivo Bratislava. Sull'indoor in Slovacchia il tennista sanremese parte con un bye nel primo turno e da testa di serie numero 15 del tabellone principale. Il primo avversario per la racchetta matuziana, allenata da Matteo Civarolo del Tennis Sanremo, sarà il vincente del match tra Lestienne e Kolar.

Mager scenderà in campo nella giornata di mercoledì per affrontare un match contro un avversario insidioso: l'obiettivo è di fare più strada possibile in questo torneo.