Volley, Serie D femminile. Maurina Strescino Imperia in crescita. Coach Luca Gallo dopo la vittoria sull'Iglina Albisola: "Soddisfatto dalla prestazione, è stato messo in campo tutto quello provato in settimana"

La Maurina Strescino Imperia ci ha preso gusto e dopo il successo di Quiliano si ripete in casa contro l'Iglina Albisola, regalandosi altri tre punti importanti per la propria classifica.

In casa imperiese ad analizzare la vittoria sulle savonesi e il buon momento è coach Luca Gallo: "Sono molto soddisfatto della prestazione realizzata dalle ragazze sabato - ha esordito il tecnico - è stato messo in campo tutto quello provato in settimana. Dopo il passaggio a vuoto alla prima giornata, ma abbiamo sempre giocato una buona pallavolo e anche all'esordio tolto il numero degli errori avevamo fatto bene".

Il tecnico non è preoccupato per il calo nel terzo set, poi vinto contro le savonesi: "Il calo nel terzo set ci può stare, quando vinci due set abbastanza agevolmente può capitare che si cali e gli avversari salgano. Nel momento in cui serviva abbiamo chiuso la pratica per 3 set a 0. Il nostro preparatore atletico sta facendo un gran lavoro e il carico si sente. Quando la squadra si abituerà al nuovo lavoro ne avremo più vantaggi che svantaggi".

Ma dove può arrivare questa Maurina? "Dove possiamo arrivare non lo so, siamo una squadra giovane che lavora sempre bene in settimana: dobbiamo guardare partita in partita".