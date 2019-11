Volley, under 16 femminile. VT ArmaTaggia, seconda vittoria consecutiva per le ragazze di coach Luca Ferrari (VIDEO)

UNDER 16 FEMMINILE

Seconda vittoria consecutiva per la formazione under 16 femminile del Biesse Ceramiche VT ArmaTaggia, allenata da Luca Ferrari.

Un'ottima prestazione tra le mura amiche della palestra "Ruffini" di Taggia ha dato vita ad un incontro entusiasmante e divertente sia per chi recitava il ruolo da protagonista in campo sia per chi era assiepato sui gradoni come spettatore.

Il risultato finale vede imporsi le giovani ragazze del Biesse Ceramiche VTAT che conquistano anche la vetta della classifica con sei punti, uno in più dell'inseguitrice Zeta Soft Sanremo prossimo avversario del VTAT, martedì 19 novembre alle ore 19:00 presso il mercato dei fiori di Bussana.