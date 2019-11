Scatta questa sera alle ore 21.00 la seconda fase della Coppa Liguria Seconda Categoria, con il match in programma che potrete seguire nel Live Score su Rivierasport.it e Svsport.it.

Oneglia Calcio-Calizzano. La prima partita del girone a tre è in programma al 'Marengo' di Diano Marina. A scendere in campo sarà l'Oneglia Calcio, partita in maniera importante nel Girone A di Seconda Categoria che ospiterà il Calizzano, compagine del Girone B.

Turno di riposo per la Vadese.