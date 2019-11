Calcio, Eccellenza. Giornata di recuperi: Ospedaletti-Albenga e Finale-Pietra Ligure, doppio derby ponentino dai mille contorni

Giornata molto interessante in Eccellenza, visto che in questo mercoledì scenderanno in campo sei squadre per tre partite tutte da seguire nel Live Score su Rivierasport.it e Svsport.it.

Ospedaletti-Albenga. I recuperi aprono le danze alle ore 15.30, quando al 'Ciccio Ozenda' sarà derby ponentino tra Ospedaletti e Albenga: orange in ripresa dopo la vittoria di domenica scorsa così come i quotati bianconeri che puntano il secondo posto solitario.

Rapallo/Rivarolese-Athletic Club Liberi. Alle 19.00 ci si trasferisce nel genovese, dove al 'Macera' sarà tutto da seguire il match tra Rapallo/Rivarolese e Athletic Club Liberi. I padroni di casa sono la squadra più indietro rispetto alle altre big della classifica e cercano il riscatto contro il fanalino di coda del campionato.

Finale-Pietra Ligure. Chiude questo mercoledì il derby ponentino del 'Borel' tra Finale e Pietra Ligure, due squadre non al massimo della forma. Inizio negativo per i giallorossi di Buttu ancora a caccia della prima vittoria, mentre per i biancoazzurri di Pisano può essere il match della svolta.