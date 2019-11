Calcio, Prima Categoria. Serata con tre recuperi importanti: riflettori su Baia Alassio-Carlin's Boys, Borghetto-Altarese e Letimbro-Andora

Il campionato di Prima Categoria mette sul piatto tre recuperi molto importanti in questa serata, match che potrete seguire nel Live Score su Rivierasport.it e Svsport.it dalle ore 20.30.

Baia Alassio-Carlin's Boys. Al 'Ferrando' (ore 20.30) va di scena la sfida tra Baia Alassio e Carlin's Boys, due squadre che vogliono recitare un ruolo da protagoniste in questo campionato. I padroni di casa con i tre punti stasera si troverebbero davanti a tutti, mentre gli ospiti vogliono rimediare l'andamento lento delle ultime due uscite.

Borghetto-Altarese. Sfida che mette in palio punti pesanti per la salvezza quella di questa sera (ore 21.00) tra Borghetto e Altarese. Si i padroni di casa che gli ospiti sono ultimi della classe con un solo punto in bottino e non possono sbagliare ed entrambe reduci da sconfitte di misura subìte in trasferta sui campi di Pontelungo e Olimpia Carcarese.

Letimbro-Andora. La terza sfida in programma in questa serata è quella di Savona tra Letimbro e Andora (ore 21.00). Gli imbattuti padroni di casa, dopo la bella vittoria di, ospita i tenaci ed ostici ospiti. Occasione importante per i gialloblu di agguantare le zone alte della classifica.