Calcio, Promozione. Taggia, Fabrizio Cadenazzi approda al 'Marzocchini' con entusiasmo: "Arrivo in una società ambiziosa. L'Ospedaletti? Differenti visioni"

Il Taggia aggiunge alla sua rosa un tassello di esperienza. Stiamo parlando di Fabrizio Cadenazzi, una carriera costellata anche tra i professionisti, che dopo l'avventura con l'Ospedaletti ha scelto il giallorosso.

Al nostro quotidiano online, l'esperto giocatore, ha esternato tutto il suo entusiasmo per la sua nuova esperienza, ma torna anche sulla mancata conferma in orange dove con mister Carlet la scorsa stagione è stato tra i protagonisti della salita in Eccellenza.

Fabrizio, cosa ti ha convinto a scegliere il Taggia? "L'ambizione della società di provare a far bene e sicuramente la presenza di mister Siciliano hanno influito sulla mia scelta".

Cosa pensi di dare con la tua esperienza a questo gruppo che sta facendo molto bene? "Spero di riuscire a dare una discreta dose di esperienza e di poter aiutare i più giovani a maturare".

Quale obiettivo stagionale ti sei fissato? "L'obiettivo deve essere comune, quello di fare il meglio possibile, al fine di levarsi qualche soddisfazione".

Capitolo Ospedaletti: da cosa è dovuta la tua mancata conferma in orange? "L'Ospedaletti? Credevo di chiudere la carriera o pseudo tale nella società che mi aveva cresciuto e dato l'opportunità di girare l'Italia, ma abbiamo avuto differenti visioni del futuro e ognuno ha fatto le proprie scelte".