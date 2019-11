Calcio, Promozione. Taggia-Sestrese, super match. In serata Loanesi-Ventimiglia

Il campionato di Promozione, in questo mercoledì, mette sul piatto un doppio recupero molto interessante e che potrebbe dare dei cambiamenti alla classifica: analizziamo le sfide in programma che potrete seguire nel Live Score su Rivierasport.it e Svsport.it.

Taggia-Sestrese. La giornata si apre nel pomeriggio, quando alle ore 16.30 il 'Marzocchini' sarà teatro della super sfida fra Taggia e Sestrese. Giallorossi e verdestellati sono in testa con il Varazze a quota 19 punti, ma una delle due potrà staccarsi di tre punti in questo scontro diretto.

Loanesi-Ventimiglia. In serata è in programma il secondo recupero di campionato, quando alle 20.30 si affronteranno Loanesi e Ventimiglia. I rossoblu sono ultimi della classe ancora senza punti e con mille problemi, mentre i granata si presentano a questo appuntamento in grande forma e reduci da due vittorie consecutive convincenti.