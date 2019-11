Calcio, Seconda Categoria A. In programma i recuperi della 1a giornata: il clou è Atletico Argentina-San Filippo Neri

Il campionato di Seconda Categoria targato Girone A mette in campo alcune squadre per i recuperi della prima giornata, il turno rinviato in parte per l'allerta meteo: analizziamo i match che potete seguire nel Live Score su Rivierasport.it e Svsport.it.

Alle 18.00 apre le danze di questo mercoledì la sfida tra l'Academy Albissola e la Carlin's Boys B, con i padroni di casa a caccia di un risultato convincente contro i giovani neroazzurri.

Alle 20.30 scendono in campo Atletico Argentina e Virtus Sanremo che ospitano San Filippo Neri allo 'Sclavi' e San Bartolomeo Cervo a Pian di Poma: per rossoneri e biancoazzurri occasione importante.

Chiude la serie dei recuperi il match tra Villanovese e Borgio Verezzi in programma giovedì sera.