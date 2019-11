Calcio, Serie D. La Sanremese ha ripreso gli allenamenti in vista dei prossimi impegni: domenica arriva al 'Comunale' il Ligorna

Dopo il pareggio con il Ghivizzano martedì pomeriggio la Sanremese si è ritrovata allo stadio 'Comunale'.

La squadra, inizialmente, si è soffermata in sala video per analizzare le immagini della gara con i toscani. Poi i biancoazzurri e lo staff tecnico si sono spostati a Santo Stefano al Mare per effettuare il primo allenamento della settimana.

Assenti giustificati Morelli, in permesso, e Pici che ha risposto ad una nuova convocazione della Nazionale albanese under 19. Il terzino di proprietà del Cagliari sarà certamente indisponibile domenica contro il Ligorna insieme a Gagliardini che domani verrà squalificato dal giudice sportivo dopo l’espulsione rimediata con il Ghivizzano. Tornerà invece a disposizione Bregliano che ha scontato il turno di stop.

Dopo un lungo riscaldamento con la palla, la squadra ha effettuato alcuni esercizi atletici agli ordini del prof Garofalo. La seduta si è poi conclusa con una partitella come sempre molto accesa a campo ridotto. Hanno lavorato a parte, per motivi precauzionali, Manes e Scalzi.

La Sanremese si allenerà a Santo Stefano al Mare anche questa mattina.