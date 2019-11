Freccette. Grande successo per la prima prova nazionale del Piemonte

Passa in archivio la prima prova nazionale del Piemonte organizzata a Borgaro che ha registrato la presenza record di 32 giocatori liguri sui 180 partecipanti.

Ottimi i risultati ottenuti con ben sedici atleti che hanno superato la fase a gironi e hanno avuto accesso al tabellone finale. Il torneo è stato anche l’esordio assoluto per molti giocatori e per i nuovi Dart Club, quali i Green Planet Dart di Imperia, il Monte Gazzo – Outdoor di Sestri Ponente e I Prodeo di San Lorenzo al Mare.

Il risultato migliore il quinto posto di Jojo Tamares (Old Boys), ma buona anche la prestazione di Giuseppe Di Bella (Green Planet Dart) giunto 17° eliminato da Daniele Sergi ,numero uno del Ranking nazionale della passata stagione. Giunto ai trentaduesimi Nikolas Hohenester (Werder Diabolik) eliminato da Daniele Petri dopo aver superato in un derby il compagno di squadra Samuele La Cava.

Si piazzano al 33° posto anche Alessio Mercadante (Green Planet Dart) un gradito rientro il suo, Guido Pettinati (Old Boys) e Giovanni Ranoisio (Prodeo). Alla posizione 65° Mauro Rossetto e Samuele La cava per i Werder Diabolik, Mirko Badiale , Pierino OLivarello, Ken Tamares e Andrea Viviani per gli Old Boys, Paolo Pesce (Prodeo), Andrea Boccone (Green Planet Dart) e Ivano Ghiglino ( Monte Gazzo).



Buono anche l’esordio assoluto in campo femminile per Annalisa Mastrangelo del D.C. Monte Gazzo che si piazza al 17° posto.