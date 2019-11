Rugby. Reds Team in trasferta a Cogoleto: grande spettacolo in terra genovese

La compagine del Reds Rugby Team in trasferta a Cogoleto domenica 27 ottobre, in una giornata calda e voglia di divertimento un buon connubio per far giocare i bambini.



I Reds si presentano con le categorie under 6, under 10 e under 8, quest’ultima con ben due formazioni (numeri in aumento anche per i piccoli 6 e i più grandicelli 10).



Divertimento alla base del percorso sportivo ed educativo del rugby ed i REDS ne fanno mantra tanto che i bambini si avvicinano sempre più al mondo rugbistico di Via Artallo 151 presso l’Oratorio Regina Pacis. Dimostrazione lo sono i numeri di U.6 in aumento i piccoli sono sempre avvincenti quando giocano, anche nel raggruppamento appena svolto, hanno giocato con esercizi propedeutici ma ormai sono pronti per le “mini-partite” che arriveranno presto.



U.10 in evoluzione, ancora un po’ troppo abituati a gioco della categoria precedente non trovano la giusta grinta, ma nulla di proccupante esperienza insegna e quando si gioca con i pari età ma già al secondo ciclo di categoria è dura…ma non mancano le mete e conseguente sorriso …”si va avanti anche per prendere la rincorsa”.

U.8 numeri in aumento, secondi solo a Cogoleto e quindi al bacino genovese, tanto da portare due formazioni.

La prima dei “veterani” dove ci sono statemete e vittorie, unite ad un bel gioco di squadra a tutto tondo, facendo andare in meta tutti i bimbi del collettivo; seconda squadra di “neofiti” che ha dato il giusto contributo ed è servita ai tecnici/educatori per capire cosa fare con i nuovi baby ruggers che comunque soddisfano le aspettative.

Terzo tempo sul campo del “Cogo” insieme ai compagni d’avventura delle altre società...dopo la battaglia un bel riposo è l’ideale...prossima il 9 novembre a Sanremo!