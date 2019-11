Taggia: il Judo Club Sakura organizza corsi di autodifesa con gli Istituti Socio Sanitario e Turistico

Importante iniziativa in collaborazione tra il Judo Club

Sakura Arma di Taggia a.s.d. e gli Istituti Socio Sanitario e Turistico di Taggia.



Il progetto di difesa personale concordato con la dirigenza di Bruno Monticone e la responsabile del corso Turistico e Socio Sanitario Maria Cristina Verda permetterà inizialmente agli studenti delle classi 3A e 3B guidati da Fulvio Spada e da Giovanbattista Beraldi di fare questa piacevole esperienza.



La docenza dei corsi di M.G.A. (Metodo Globale di Autodifesa) sarà affidata al maestro Andrea Molinari, insegnante tecnico del Judo Club Sakura Arma di Taggia a.s.d., specializzato nel ju-jitsu e più precisamente nella difesa personale, per la quale ha l'abilitazione al 3° livello.

Il Metodo Globale di Autodifesa è un programma tecnico della

Federazione F.I.J.L.K.A.M. (Federazione Italiana Judo Lotta Arti

Marziali) multidisciplinare, ideato per fornire ai suoi praticanti un valido sistema di difesa che si basa sui principi di flessibilità e di cedevolezza su cui si fondano tutte le arti marziali. Rappresenta una equilibrata sintesi delle tecniche più efficaci derivate dalle discipline di combattimento volte alla difesa, trasformando a proprio vantaggio le energie impiegate dall'aggressore.



Gli alunni avranno quindi la possibilità. attraverso un percorso didattico sia di teoria che di pratica, non solo di conoscere le leggi che tutelano la difesa personale, ma di imparare dei principi dinamici che fattivamente permettono di levarsi da possibili brutte situazioni.

Il progetto nasce con l'intento di estendere questi insegnamenti a tutti gli studenti con continuità in modo da fornire loro un programma completo che li formerà pienamente per il futuro.

Il Judo Club Sakura Arma di Taggia a.s.d. oltre ai corsi di Judo e Ju-Jitsu, organizza da molti anni corsi di difesa personale maschili e femminili che si svolgono presso il Padiglione Palmanova delle ex caserme Revelli ad Arma di Taggia il martedì e giovedì dalle 19.30 alle 20.30 e dalle 20.30 alle 21.30 e sono tenuti dagli insegnanti tecnici Andrea Molinari, 3° livello di M.G.A. e 4° Dan di ju jitsu e Manuela Ferrigno, 3° livello MGA e 3° Dan di Ju-Jitsu.