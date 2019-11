Calcio a 5 maschile, 2a giornata. Airole FC e Imperia non vogliono fermarsi. Riva Ligure a caccia dell'impresa

Il campionato di Calcio a 5 maschile targato Serie C mette in campo questa sera una serie di partite interessanti per le squadre ponentine: analizziamo i match di questa sera.

Airole FC e Imperia vanno a caccia del bis, dopo l'esordio vincente. I ventimigliesi ospitano al Palaroya (ore 21) il Toirano, mentre i neroazzurri ricevono (ore 21) il Santa Maria.

Dopo lo spettacolare pareggio del debutto, match insidiosi per Taggia e FDC Santo Stefano: i giallorossi ospitano il Città Giardino Marassi (ore 21.30), mentre i biancoazzurri saranno di scena nel genovese sul campo del Rapallo/Rivarolese. A caccia del riscatto il Riva Ligure in trasferta contro la Genova Calcio. Chiude questa giornata il match fra Tigullio e Lavagna.

IL PROGRAMMA PER LE PONENTINE DELLA 2^GIORNATA:

Airole FC-Toirano

Imperia-Santa Maria

Genova Calcio-Riva Ligure

Rapallo/Rivarolese-FCD Santo Stefano

Taggia-Città Giardino Marassi

Tigullio-Lavagna

LA CLASSIFICA

3 Genova Calcio

3 Imperia

3 Airole FC

3 Lavagna

1 Taggia

1 FCD Santo Stefano

1 Santa Maria

1 Tigullio

0 Rapallo/Rivarolese

0 Toirano

0 Riva Ligure

0 Città Giardino Marassi