Calcio, Promozione. Taggia, Mirko Ravoncoli stende la Sestrese e lancia i giallorossi in testa: "La mia rete più importante in carriera, ma il campionato è ancora lungo"

Al minuto numero 71 di Taggia-Sestrese da un calcio d'angolo calciato da Miceli Mirko Ravoncoli risolve in mischia una partita maschia che lancia i giallorossi di mister Siciliano in testa a +3 sui verdestellati e il Varazze.

Al nostro quotidiano online è il match-winner della super sfida ad analizzare questi tre punti pesanti.

Mirko, quanto vale questa vittoria sulla Sestrese ed è un segnale forte al campionato? "Questa vittoria è stata fondamentale, per dare un forte segnale al campionato. Bisogna continuare su questa strada, perché il campionato è ancora lungo e ogni domenica è importantissima".

Questo è uno dei goal più importanti che hai realizzato in carriera? "Questo sicuramente è il goal più importante che abbia mai fatto in carriera, perché ci permettere di andare in testa alla classifica. Sono davvero felicissimo".

Hai una dedica speciale? "Dedico questa rete alla mia fantastica ragazza che è presente ogni domenica alle partite".