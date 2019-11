Calcio, Seconda Categoria. Atletico Argentina, tre punti pesanti firmati Lorenzo Vecchiotti: "Dobbiamo vincere sempre, ma pensiamo partita in partita"

Una rete in pieno extra time regala all'Atletico Argentina tre punti d'oro contro il San Filippo Neri, nel recupero della prima giornata del campionato di Seconda Categoria.

Una vittoria che vale lo scatto a quota 6 punti in classifica, dietro la capolista Oneglia Calcio e in un gruppo di squadre al secondo posto. A decidere la rete contro i giallorossi è Lorenzo Vecchiotti che esprime tutta la sua soddisfazione al nostro quotidiano online:

"E' un goal da 3 punti che ci serve per trovare un po di serenità in campo. Ultimamente non stavo rendendo al meglio per qualche problema fisico - sottolinea l'attaccante rossonero - ma ora è tutto passato.

La dedica va ai compagni e specialmente a Samantha la nostra prima tifosa e mamma. Ora dobbiamo pensare a domenica dopo domenica e cercare di vincere sempre, poi alla fine si tireranno le somme".