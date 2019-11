Motori. Francesco Curinga e Stefano Bonetti si impongono al Mugello nella classe 600 cc

Nel weekend del 2-3 novembre si è disputata, sul Circuito Internazionale del Mugello, la Endurance GP, classica gara di chiusura della stagione agonistica, che ha visto prendere il via anche l’accoppiata Francesco Curinga - Stefano Bonetti.

Curinga e Bonetti erano iscritti alla gara della 200 Miglia, che è stata purtroppo annullata per carenza di iscrizioni, per cui hanno optato per la gara della Endurance GP, prevista sulla distanza di ventitre giri, ridotta poi a venti dalla Direzione Gara a causa della pioggia.

La conclusione della stagione 2019 non poteva essere migliore, in quanto i due conduttori, che si sono dati il cambio alla guida della Honda CBR 600 RR del Bemar Racing Team, supportato da Bianco Moto, Honda, HRC, Buscafer, Gastaldi Rudi Impresa Edile, Fortec e CRS, hanno fatto faville, lottando a lungo con piloti in sella a moto da 1.000 cc., molto più potenti della loro, classificandosi terzi assoluti, ma primi della classe 600 cc.