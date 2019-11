Pallamano. Team Schiavetti Imperia, tutto pronto per il debutto in Serie B: al Pala San Camillo arriva i bresciani del Palazzolo

Ormai ci siamo. Domani sera alle ore 20.30, presso il Palasancamillo di Via Felice Musso, inizierà il campionato di Serie B maschile del Team Schiavetti Pallamano Imperia. I primi avversari dei rossoblù saranno i bresciani del Palazzolo compagine lombarda di buon livello.

"Ora si fa sul serio - ci riferisce il dirigente Tonino Luppino - dopo alcune amichevoli con il Ventimiglia e la squadra francese del Monaco, domani, ci sono in palio i primi punti validi per una stagione per noi importante. Dopo alcuni anni di assenza nel campionato cadetto italiano, torniamo, con una squadra molto "giovane" insieme con giocatori più esperti ed abbiamo tutti l'intenzione di far bene iniziando dalla prima giornata".

La giornata per il sodalizio imperiese è altresi importante per il derby della squadra under 17 maschile che alle 18.00 affronterà i pari età della Riviera Handball, al Palazzetto dello Sport di Imperia, in una gara valida per il campionato francese di categoria. "Per noi questa è la seconda giornata di campionato - ci riferisce l'allenatore Roberto Lurgio - siamo reduci da una facile vittoria contro il Cavigal, ma domani a mio parere incontreremo una squadra che lotterà sino alla fine. Come noi del resto".

Non sono da meno gli impegni della pallamano in "rosa" targata Pallamano Imperia. Le ragazze dell'under 15 saranno a Nizza nel primo pomeriggio contro ASSM du Var in cerca di una vittoria per la seconda posizione, mentre la squadra Senior sarà di scena a Nizza contro ASBTP per tornare a vincere dopo due pareggi consecutivi."Sabato siamo in trasferta con entrambe le due formazioni - conclude il dirigente Miller Duò - affrontiamo entrambe le trasferte con la giusta carica agonistica in modo da tornare vincitori".