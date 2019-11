Pallanuoto femminile. Scatta il tour de force per l'Ekipe Orizzonte Catania delle imperiesi Giulia Gorlero e Giulia Emmolo

Inizia il tour de force dell'Ekipe Catania e delle due imperiesi Giulia Gorlero e Giulia Emmolo.

Le catanesi per la sesta giornata di campionato saranno impegnate contro il Plebiscito Padova, un match che vedrà la compagine siciliana scendere in una vasca calda. Le ragazze di Posterivo arrivano da una vittoria ottenuta ad Ostia nel recupero di campionato (entrambe le squadre erano impegnate nelle qualificazioni della Euroleague) contro la Sis Roma di Marco Capanna e la vittoria del proprio girone europeo a Berlino.

La partita dunque non avrà un punteggio certo, in Coppa Italia nell'unico scontro diretto di quest anno fini 5-4 per le patavine. Entrambe le squadre sono appaiate in testa alla classifica con 15 punti.

Gli appuntamenti che seguiranno saranno sabato 16 novembre Ekipe - Sis (23 novembre), Ekipe-Css Verona (26 novembre) Finale Coppa Len Sabadell-Ekipe e dal 29 al 1 dicembre a Catania il girone di Euroleague con Uralockha (Rus),St Andreu (Esp) e Bvsc Zuglo (Ung).