La terra slovacca è amara per Gianluca Mager, subito sconfitto nel primo match del Challenger di Bratislava contro il ceco Kolar.

Il tennista sanremese si arrende ad un giocatore apparso in forma in due set. La racchetta matuziana, partita come testa di serie numero 15 nel tabellone principale, cede le armi al tie-break e poi nel definitivo 4-6.

Una settimana non semplice per Mager.