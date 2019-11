Il torneo FIT di singolare maschile del Circuito TPRA lim. 4/4 '2° Memorial Fausto Persieri' , rinviato a causa del cattivo tempo, verrà disputato sui campi del Tennis Club Ventimiglia di zona Peglia nel week-end 16-17 novembre.

Per la sera di giovedì 21 novembre presso la Club-House del Circolo è in programma una gara di carte (belota) in ricordo dell’amico Franco Pirazzoli, con in palio premi per i finalisti nonché offerte per l’Ospedale Gaslini di Genova.