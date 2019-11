Volley femminile. Bordivolley, l'agenda biancoazzurra del fine settimana: in Prima Divisione spicca la trasferta contro il Golfo di Diana

Fine settimana intenso per le ragazze del Bordivolley

Il Bordivolley si appresta ad affrontare un intenso fine settimana: analizziamo l'agenda delle compagini biancoazzurre femminili.

Si inizia sabato, quando le ragazze della Prima Divisione 'Bordy Errepi' saranno impegnate alle 18.00 al Pala Canepa di Diano Marina contro la formazione 'Arredamenti Anfossi Diano'. Le ragazze, seguite da mister Ciancarelli, alla loro terza di campionato sono ancora imbattute.

Domenica scendono in campo alle ore 10.00, per la prima di campionato, le ragazze under 14 'Bordy Panificio Sant Antonio' che sul campo di Ospedaletti affronteranno sotto la guida di mister Federico Spanò, le pari età del 'San Giovanni Volley'.

Sempre domenica alle 19.00 ancora mister Ciancarelli protagonista con la formazione under 18 'Bordy Trucchi Efisio', che al palazzetto Biancheri di Bordighera, sfiderà le dianesi del 'Arredamenti Anfossi Diano'.