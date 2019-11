Volley. Torneo Amatoriale ANSPI Zonale Torneo dell'Amicizia: buona la prima per la PCLand Sanremo

TORNEO DELL'AMICIZIA

AMATORI PRIMAVERA-PCLAND 1-2 (16/25; 25/22; 17/25)



Buon inizio per la formazione sanremese in trasferta ad Imperia.



La PCLAND vince per 2 set a 1 contro gli Amatori Primavera portando a casa la

prima inaspettata vittoria di campionato. Capitanati da un'agguerrita Francesca Delegati, veterana del gruppo, la formazione matuziana affronta il match un po' tesa ma comunque concentrata.



"E' la prima partita - dichiara la Delegati - ed è normale normale essere un po'

legati, ma siamo consapevoli delle nostre possibilità e stiamo lavorando

bene. La rosa è ampia , abbiamo qualche giocatore nuovo e perso qualcuno

dallo scorso anno. La panchina e' lunga ma le new entry si sono inserite bene e hanno dimostrato di poter dire la loro".



"Complimenti a Fabio De Vico, alla sua prima esperienza in campionato che

ha saputo gestire la tensione offrendo una buona prestazione . Nota di merito anche a Matteo (the wall) Sorgentone, con impegno e perseveranza si sta' dimostrando all'altezza , sicuramente troverà più spazio nel corso della stagione.



Il morale e' alto e comunque affrontiamo il campionato con lo stesso

spirito di aggregazione e la voglia di divertirsi dello scorso anno. Un grazie a tutti soprattutto agli avversari per il loro farplay e' stata una bella serata".



Prossimo impegno per la PCLAND , martedì 12 Novembre contro I Compagni

di Aldo, a Ventimiglia presso la palestra EXGIL alle ore 21.00.