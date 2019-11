Basket, Promozione. Bvc Sanremo, sconfitta pesante con la Fortuitudo Savona. Coach Sandel: "Emersi i nostri limiti"

Campionato Basket Promozione – seconda giornata -

Fortitudo Savona - Bvc Sanremo 92-59 (26-6, 29-21, 17-20, 20-12)

Bvc Sanremo: Riceputi 12, Trivieri 4, Deda 11, Gandolfi 2, Tavanti 6, Tacconi 23, Marqishiq 1, Ferraro. Coach: Simone Sandel.

Un primo quarto da dimenticare (6-26) ha causato venerdì sera la sconfitta del Bvc Sanremo sul parquet savonese della Fortitudo Savona.

L'inesperienza della giovanissima compagine sanremese, in pratica l’Under 18 più Tacconi e Deda, ha giocato un ruolo importante nella sconfitta, al cospetto di una Fortitudo forte, determinata e molto esperta.

Il coach Sandel commenta così la sconfitta: "Abbiamo incontrato in trasferta la squadra che lo scorso anno ha vinto la regular-season e sono emersi i nostri limiti di squadra giovane e priva di malizia.

In ogni caso, dopo il primo periodo abbiamo preso fiducia e siamo cresciuti, vincendo anche il parziale del terzo tempo. Non è poco in vista del proseguimento della stagione".

Prossima partita del Bvc Sanremo, domenica 17 novembre a Genova con il Rivarolo.