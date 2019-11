Calcio a 5 maschile. FCD Santo Stefano, sfortunata sconfitta contro il Rapallo/Rivarolese: non basta super Secci

Cade in trasferta l'FCD Santo Stefano targato calcio a 5 di mister Serpilli

CALCIO A 5 MASCHILE - 2^GIORNATA -

RAPALLO/RIVAROLESE-FCD SANTO STEFANO 7-6

Reti FCD Santo Stefano: Secci (5), autogol

L'FCD Santo Stefano di mister Serpilli esce sconfitto nella seconda giornata del campionato di Serie C di calcio a 5 maschile.

La compagine di Santo Stefano al Mare gioca una grande partita sul campo del Rapallo/Rivarolese, dove si mette in spolvero un grande Secci. Il giocatore segna una cinquina, ma non basta per portare a casa un risultato positivo.

Un autogol poi sigla il punteggio di 7-6 per la compagine genovese. L'FCD Santo Stefano resta con un punto in classifica.