Calcio, Juniores Regionali 2° Livello, 7a giornata. Veloce Savona e Ventimiglia, insidie Dianese&Golfo e Don Bosco Valle Intemelia

Il campionato Juniores Regionale 2° Livello mette sul piatto una giornata numero 7 molto interessante e tutta da seguire nel pomeriggio a varie fasce orarie.

La capolista Veloce Savona non vuole fermarsi e ottenere un'altra vittoria. Di fronte ai granata c'è la Dianese&Golfo (ore 17.30), compagine importante della categoria che è quarta in classifica. Il Ventimiglia ospita il Don Bosco Valle Intemelia (ore 18.00) in un derby sentito e in una partita diversa dalle altre: favoriti i frontalieri, ma attenzione agli ospiti. Il Taggia vuole riprendere la corsa e in casa contro l'Imperia (ore 18.00) i giallorossi puntano al bottino pieno.

Debutto per Sassu sulla panchina dell'Atletico Argentina impegnata sul campo della Villanovese (ore 15.00). Turno di campionato interno per Area Calcio Andora, Celle Ligure e Speranza Savona che ospitano Cengio, Quiliano&Valleggia e Legino (tutte alle ore 16.30). Chiude questa giornata di campionato il match tra San Filippo Neri e Olimpia Carcarese (ore 16.00).