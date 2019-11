Calcio, Juniores Regionali d'Eccellenza, 9a giornata. Cairese, caccia all'ottava meraviglia. Occasione importante per l'Imperia

Il campionato Juniores Regionale d'Eccellenza mette sul piatto nel pomeriggio un programma molto interessante di partite: analizziamo questo turno che si giocherà a varie fasce orarie.

La capolista Cairese non vuole fermarsi e ottenere l'ottava vittoria in altrettante partite disputate. I gialloblu ospitano la Sestrese (ore 15.30) per una sfida che potrebbe già valere doppio. L'Imperia tra le mura di Pontedassio ha un'occasione importante contro il Vallescrivia (ore 17,00): i neroazzurri mettono nel mirino il secondo posto. Nel pomeriggio (ore 15.00) l'Arenzano ospita il Varazze.

Nel tardo pomeriggio spicca il derby ponentino tra Pietra Ligure e Albenga (ore 17.30), mentre sono match interni per Ceriale (ore 16.30) e Finale (ore 16.30) contro Molassana e Campomorone Sant'Olcese. Chiude questo turno di campionato (ore 15.15) il derby tra Genova Calcio e Serra Riccò.