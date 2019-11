Calcio, Promozione. Ventimiglia a caccia del riscatto immediato. Scappatura avvisa la Dianese&Golfo: "Vogliamo vincere, sono sicuro che rialzeremo la testa"

PROMOZIONE: ASPETTANDO... VENTIMIGLIA-DIANESE&GOLFO

Il Ventimiglia deve cercare di rialzare la testa, dopo la sconfitta esterna subìta mercoledì sera contro la Loanesi fanalino di coda.

L'occasione arriva già domenica pomeriggio (calcio d'inizio ore 15.00) quando al 'Morel' i granata ospiteranno una Dianese&Golfo non al massimo della forma e ancora a caccia della prima vittoria in campionato: ad analizzare il match in casa granata alla vigilia è l'attaccante Alessandro Scappatura.

Alessandro, arriva la Dianese&Golfo: che partita ti aspetti? "Affrontiamo una squadra tosta che non merita sicuramente quel posto in classifica. Sarà una partita difficile, ma che affronteremo al meglio cercando di portare a casa i tre punti: i derby non si giocano, si vincono".

Dopo la sconfitta contro la Loanesi dovete reagire: cosa è successo mercoledì sera? "Mercoledì abbiamo fatto la più brutta partita della stagione, ma capita a volte. Sono sicuro che rialzeremo subito la testa".

Quanto vale per voi questa partita? "E' una partita importante che bisogna vincere, ma vale sempre tre punti. L'importante è uscire dal campo con la maglia sudata dopo aver dato tutto per questi colori".