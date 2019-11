Freccette. Campionato Four, colpo esterno dei Diabolik che superano ad Albenga i Serial Killer's

Riprende con la disputa della settima giornata il Campionato Four.

Risultato a sorpresa per i Diabolik che sono andati a vincere sul campo di Albenga dei Serial Killer’s con il risultato di 6-5 a fare la differenza la vittoria nei due doppi finali dove prima ottenevano il pareggio e poi operavano il sorpasso, con questo risultato i Diabolik consolidano la terza posizione in classifica e si avvicinano proprio ai Serial Killer’s. Derby tra I Green Planet Dart e i Green Planet Steel la vittoria anche qui di misura per 6 a 5 a primi che conquistano così i primi punti.

Rinviato a mercoledì l’incontro tra la capolista Werder Diabolik contro i Bastardart’s che in virtù dei risultati ha la possibilità di allungare in classifica.



Classifica attuale: Werder Diabolik pt.10 (una partita in meno), 2° Serial Killer’s pt.8, 3° Diabolik pt.8, 4° Green Planet Steel pt.4, 5° Bastardart’s pt.4 (una partita da recuperare), 6° Green Planet Dart pt.2.



Avvincente anche la classifica riservata ai giocatori con un cambio provvisorio al vertice dove Antonio di Perna con 33 legs supera Nikolas Hohenester a 32 e Thomas Hohenester a 30. Completano i top ten Davide Ferrua 27, Tamara Wolff 24, Giorgio Urso 22, Marco Maestroni 22, Samuele La Cava 21, Raffaele Cotrona 21, e Gianni Butteri 20.



Appuntamento a mercoledì con il recupero della partita Werder Diabolik – Bastardart’s e venerdì con la disputa dell’ottava giornata con il seguente programma:



Diabolik – Werder Diabolik , Serial Killer’s – Green Planet Dart, Green Planet Steel – Bastardart’s.