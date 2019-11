Motori. Enduro Sanremo, Walter Ludi, Roberto Consolini e Francesco Sibelli pronti ad essere protagonisti in Portogallo

La squadra di Enduro Sanremo è partita dalla città dei fiori con destinazione il Portogallo.

In terra lusitana il sodalizio matuziano affronterà con i suoi piloti una gara Isde di enduro per un totale di 1.500 km per sette prove speciali e una manche di cross, presso l'Autodromo Internazionale di Algarve Portimao.

I protagonisti del Moto Club Sanremo sono: Walter Ludi (351), Roberto Consolini (451) e Francesco Sibelli (551).