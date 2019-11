Tennis. SPECIALE COPPA DAVIS 2019: Fabio Fognini guida la spedizione azzurra a Madrid

Fabio Fognini in allenamento a Sanremo: il tennista armese sarà tra i protagonisti in azzurro a Madrid

Conto alla rovescia per la fase finale della Coppa Davis 2019, in programma a Madrid da lunedì 18 novembre.

La nazionale azzurra sarà pronta a realizzare qualcosa di importante con una squadra di tutto rispetto. A guidare la spedizione italiana nella capitale spagnola sarà Fognini, che insieme a Berrettini, Sonego, Seppi e Bolelli proverà a passare la fase a gironi. L'Italia è impegnata contro Stati Uniti e Canada, un doppio match non semplice.

Le 18 nazionali sono divise in sei gironi da tre squadre ciascuno e ai quarti di finale passeranno le prime più le migliori due seconde: è caccia al grande sogno per l'Italia e per Fognini.