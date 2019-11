Volley, Serie C femminile. NLP Sanremo, derby di Albenga tappa importante. Trasferta per il Grafiche Amadeo

Il campionato di Serie C femminile di volley mette sul piatto un doppio impegno in trasferta per le due compagini sanremesi impegnate: analizziamo le sfide dela serata per NLP Sanremo e Grafiche Amadeo.

La NLP Sanremo non può sbagliare e la tappa sul parquet dell'Albenga Volley è già fondamentale per le neopromosse matuziane. Le sanremesi affronteranno un avversario insidioso pronte a metterle in difficoltà: primo servizio alle ore 21.00.

Il Grafiche Amadeo Sanremo sarà di scena in terra genovese per un match complicato. Le matuziane vogliono portare via dei punti preziosi in chiave salvezza all'Admo Volley: primo servizio alle ore 20.00.

SERIE C FEMMINILE: IL PROGRAMMA DELLE SQUADRE SANREMESI

20.00: Admo Volley-Grafiche Amadeo Sanremo

21.00: Albenga Volley-NLP Sanremo