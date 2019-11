Volley, Serie D femminile. Il Golfo di Diana non vuole fermarsi. NSC Imperia, caccia al riscatto

Il campionato di Serie D femminile di volley torna in campo questa sera con due sfide molto importanti per le nostre squadre: in campo scenderanno in casa Golfo di Diana e NSC Imperia, aspettando la trasferta di domenica della Maurina Strescino Imperia.

Serata dalle emozioni forti a Diano Marina. Le padrone di casa del Golfo di Diana non vogliono fermarsi questa sera (primo servizio ore 21) contro il VT Finale. Le due squadre sono partite alla grande essendo in testa a pari punti con punteggio pieno. Un esame da superare in una sfida ricca di insidia per le biancorosse.

In campo stasera scende anche la NSC Imperia. Le rossoblu, dopo il passo falso della scorsa giornata, ospitano il Quiliano Volley (primo servizio ore 20). Le savonesi sono reduci dagli stop interni contro Maurina e Golfo di Diana e arriveranno ad Imperia con la voglia di rifarsi. Dall'altra parte le padrone di casa, a quota 6 punti in classifica e con la voglia di ripartire.

Chiude la Maurina Strescino Imperia domenica sera (primo servizio ore 20) sul parquet del Volare Volley. In terra genovese le ragazze allenate da coach Gallo vogliono dare la giusta continuità dopo due vittorie consecutive e i 6 punti totali conquistati in classifica.

SERIE D FEMMINILE: IL PROGRAMMA DELLE IMPERIESI

Sabato 9 novembre, ore 20: NSC Imperia-Quiliano Volley

Sabato 9 novembre, ore 21: Golfo di Diana-VT Finale

Domenica 10 novembre, ore 20: Volare Volley-Maurina Strescino Imperia