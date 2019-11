Calcio, Eccellenza, 9a giornata. Imperia e Albenga, ostacoli Athletic Club Liberi e Finale da superare. Pietra Ligure, serve la svolta

Il campionato di Eccellenza mette sul piatto una giornata di campionato (calcio d'inizio, ore 15) numero 9 molto interessante e tutta seguire nel Live Score su Rivierasport.it e Svsport.it.

La capolista Imperia non vuole fermarsi e sulla carta ha il match più agevole di giornata, ma i neroazzurri non devono sottovalutare l'impegno in trasferta sul campo del fanalino di coda Athletic Club Liberi. Ad approfittare di un passo falso della leader sarà l'Albenga, fresca secondo della classe, che ospita un Finale rigenerato.

Le inseguitrici Sestri Levante e Genova Calcio ospitano Rapallo/Rivarolese e Rivasamba. La Cairese, dopo la bella affermazione della scorsa settimana, cerca conferme sul campo dell'Alassio FC.

Va a caccia della svolta il Pietra Ligure che nel genovese contro il Busalla non può permettersi altri passi falsi. Trasferta insidiosa per l'Ospedaletti sul campo dell'Angelo Baiardo, mentre chiude questo turno di campionato il derby genovese tra Molassana e Campomorone Sant'Olcese.