Calcio, Promozione, 9a giornata. Taggia, esame da capolista sul campo del Bragno. Occasione Varazze

Il campionato di Promozione mette sul piatto una giornata numero 9 molto interessante e che potrete seguire nel Live Score su Rivierasport.it e Svsport.it dalle ore 15.

Il Taggia capolista si presenta per la prima volta in questa stagione prima della classe solitaria, ma per confermare la vetta dovrà superare con un risultato positiva la temibile trasferta sul campo del Bragno. Turno di campionato interno per le inseguitrici Sestrese e Varazze: i nerostellati ospitano il Ceriale che va a caccia del colpo, mentre i neroazzurri hanno un'occasione importante contro la Veloce Savona.

Nell'imperiese spicca il derby tra Ventimiglia e Dianese&Golfo, il Serra Riccò si gioca le sue carte sul campo del Legino, mentre il Camporosso ospita il quotato Arenzano.

La Loanesi, dopo la vittoria nel recupero di campionato, vuole dare continuità ai propri risultati ospitando il Celle Ligure. Chiude questa giornata il match tutto genovese tra Praese e Via dell'Acciaio.