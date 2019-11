Calcio, Promozione. Dianese&Golfo, primo brindisi in campionato: Casassa e Mehmetaj superano il Ventimiglia

PROMOZIONE - 9^GIORNATA -





VENTIMIGLIA-DIANESE&GOLFO 1-2

Reti: 33'Casassa (D) 55'A. Rea (V) 65'Mehmetaj (D)

Ventimiglia (4-2-3-1): Scognamiglio; Peirano (57'Gallo), Serra, Ierace (75'Olivieri); Leggio, Eugeni; A. Rea (83'Sparma), Ventre, Salzone; Scappatura (46'Addiego). A disposizione (Zunino, Micu, Serpe). Allenatore: Luccisano

Dianese&Golfo (4-2-3-1): Miraglia; Falzone, Lufi, Corio, Quispe (23'Chariq); Casassa, Garibbo; Castelein, Tahiri (60'Arrigo), Mehmetaj; Martini. A disposizione (Bortolini, D'Agnano, Mrahi, Muca, Abbatemarco, Ferrara, Tselepis). Allenatore: Colavito

Arbitro: Ciprian Cacazu di Albenga (Ferlito e De Scalzi di Imperia)

Note: ammoniti A. Rea, Scognamiglio e Salzone (V); Casassa, Falzone, Lufi e Garibbo (D)

65' Dianese&Golfo di nuovo in vantaggio sul Ventimiglia: punizione di Garibbo e Mehmetaj di testa non sbaglia

55' Il Ventimiglia pareggia i conti sulla Dianese&Golfo: Ventre inventa e Alfonso Rea segna

40' Clamoroso palo colpito da Chariq, Dianese&Golfo vicina al raddoppio

33' Dianese&Golfo in vantaggio sul Ventimiglia: Mehmetaj conferma il suo ottimo momento e regala un assist al bacio per Casassa che supera Scognamiglio

23' Match in equilibrio ma inc asa Dianese&Golfo infortunio per Quispe: al suo posto dentro Chariq