Calcio, Promozione. Ventimiglia, stop interno contro la Dianese&Golfo: il racconto del match

Prima vittoria in campionato per la Dianese&Golfo che nel derby dell'estremo ponente, fa ' sua la gara contro un Ventimiglia ancora alla ricerca di se stesso.

Dopo una prima mezz'ora avara di emozioni, al 34', sono gli ospiti a sbloccare il risultato. Veloce contropiede lungo la fascia destra di Mehmetay che mette in mezzo all'area per l'accorrente Casassa-Vigna il quale pur pressato dall'avversario, infila in rete con un rasoterra. I frontalieri, accusano il colpo e al 40', rischiano il raddoppio.

Da una punizione di Martini, deviata in angolo sopra la traversa, nasce l'occasione-gol per gli ospiti col palo colpito da Mehmetay a portiere battuto.A inizio ripresa, il Ventimiglia pare più determinato e già arriva il pareggio al 47'. Cross in area di Ventre, la palla giunge a A. Rea che aggancia e seppur contrastato da un difensore, riesce ugualmente a calciare segnando il gol a fil di palo.L'esultanza dei locali è di breve durata poichè al 58' i rosso-blu di Colavito ritornano avanti.Punizione di Garibbo in area per la testa di Mehmetay che insacca.

Il Ventimiglia, si getta in avanti alla ricerca del pareggio, ma le occasioni avute al 80' con Eugeni e all'87' con Micu, vengono respinte con bravura dal portiere Miraglia.A fine dell'incontro può esultare la Dianese&Golfo per il primo successo in campionato che serve a riprendere quota in classifica,di contro per il Ventimiglia, occorre che si scuota immediatamente per uscire da una situazione molto problematica nella quale al momento, non si intravvedono soluzioni.