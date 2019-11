Calcio, Seconda Categoria A, 4a giornata. Grande sfida Borgio Verezzi-Oneglia Calcio. San Filippo Neri, c'è la Virtus Sanremo

Il campionato di Seconda Categoria targato Girone A mette sul piatto una giornata numero 4 molto interessante e tutta da seguire nel Live Score su Rivierasport.it e Svsport.it dalle ore 14.30.

La capolista Oneglia Calcio non vuole fermarsi e proseguire la grande marcia in testa alla classifica. Gli imperiesi saranno di fronte al primo vero esame della stagione sul campo del Borgio Verezzi. Il San Filippo Neri ospita una Virtus Sanremo (calcio d'inizio, ore 17.30) in forma, mentre l'Atletico Argentina è di scena sul campo del Riva Ligure.

Il Cervo FC proverà a confermare la vittoria della scorsa settimana in casa contro l'FCD Santo Stefano, mentre chiude questo turno di campionato il match tra San Bartolomeo Cervo e Academy Albissola. Nell'anticipo del sabato vittoria per la Carlin's Boys B contro la Villanovese.