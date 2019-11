Calcio, Seconda Categoria A. Oneglia Calcio, primo stop in campionato. Gianni Bella è realista: "Complimenti al Borgio Verezzi, ha giocato con più cattiveria"

Prima sconfitta in campionato per l'Oneglia Calcio, che cade sul campo del Borgio Verezzi per 2-0. Una sconfitta maturata nella prima parte del primo tempo, dove forse l'approccio degli imperiesi non è stato come in altre occasioni.

Nel post partita Gianni Bella analizza lo stop e ammette la sconfitta: "Non siamo scesi in campo il primo tempo - ha dichiarato il mister al fischio finale - poi abbiamo cercato di reagire ma è stata una partita nata male. Complimenti al Borgio Verezzi, ha giocato con più cattiveria".