Calcio, Serie D 11a, giornata. Sanremese, vietato sbagliare contro il Ligorna (ore 15)

La Sanremese ospita il Ligorna per una partita che può lanciare anche in vetta i matuziani

La Sanremese non può sbagliare. Oggi pomeriggio (calcio d'inizio, ore 15) i biancoazzurri di mister Ascoli ospitano il Ligorna davanti al pubblico amico del 'Comunale', con l'obiettivo di ritrovare i tre punti dopo il pari con il Borgosesia.

Di fronte ai matuziani c'è un avversario attardato in classifica rispetto alla scorsa stagione, ma che verrà in Riviera per cercare di mettere in difficoltà la compagine di mister Ascoli. I padroni di casa metteranno anche la vetta nel mirino, visto la classifica corta e il distacco di solo due punti dalla testa della classifica.

Il tecnico per il match contro i genovesi dovrà rinunciare a Pici (convocato dall'Under 19 dell'Albania) e Gagliardini in difesa, ma nel pacchetto arretrato ritrova sia Bregliano che Manes. Questa la probabile formazione nel 4-3-1-2: Caruso in porta; Gerace, Bregliano, Manes, Scarella in difesa; Demontis, Taddei, Likaxhiu a centrocampo; Spinosa dietro le punte Colombi e Scalzi.

Potrete seguire la sfida tra matuziani e genovesi nella nostra web cronaca Live su Rivierasport.it