Nel Campionato under 15 femminile francese, vittoria in trasferta per il Team Schiavetti Pallamano Imperia

Vittoria in trasferta nel Campionato under 15 femminile francese. Questa volta sono le transalpine dell'ASSM du Var ad arrendersi al Team Schiavetti Pallamano Imperia Under 15 femminile per 10/27.



Con questo importante successo fuori casa la squadra del capoluogo imperiese si posiziona al primo posto in classica con nove punti, lasciando dietro di se la Riviera Handball a sette ed il Mentone a sei. "Non è mai facile giocare fuori casa - commenta l'allenatore Miller Duò - anche perchè per me è il primo anno alla guida di una squadra, per giunta molto giovane e femminile. Comunque sono contento di questa esperienza che fino ad ora mi ha regalato dellenuove emozioni. Era importante vincere oggi anche perchè sabato prossimo ci attende un delicato incontro casalingo contro il Mentone terzo in classifica, ora lo affrontiamo da capolista ed abbiamo intenzione di continuare a rimanerci". Formazione: Martina Duò reti 5, Alexa Gomez 4, Jilian Gomez 4, Maritza Gomez Guaman, Paola Moscati, Sabrina Polimeno 4, Siviglia Matilde 10, Giorgia Trucchi. Allenatore Miller Duò. Dirigente Luca Martini - Marianna Polimeno.