Arti marziali. Positivo avvio di stagione agonistica per la Tribe Jiu Jitsu Imperia

Ottimo avvio di stagione agonistica per la TribeJiuJitsu Imperia impegnata in due distinte competizioni svoltesi negli ultimi quindici giorni: sabato 26ottobre, presso il PalaFerraris di Casale Monferrato si è disputato il Casale Monferrato Challange,

Nella gara valida per il ranking italiano, e nella quale la scuola imperiese ha piazzato due atleti: Niccolò De Paolo, cinture viola – kg 73,500 - Adult, ottiene il secondo gradino del podio aggiudicandosi un prezioso argento nella specialità NO GI (lotta senza kimono) e Damiano Giribaldi, cinture blu – kg 82,300 – Master 1, che conquista un meritato bronzo dopo lotte serrate nella competizione con il kimono.

Sabato 9 novembre u.s. invece la Tribe Imperia ha partecipato all’AbuDhabi National Pro Italy 2019 presso il PalaBadmington in Milano e in questa occasione ha schierato due atleti nella specialità con il kimono: William Aschero, cinture viola – kg 77,000 Master 4, ottiene un oro aggiudicandosi il primo gradino del podio, e Dario Belmonte, cinture blu – kg 94,000 Adult, che porta a casa un bel bronzo.

Grande soddisfazione per la scuola imperiese che in entrambe le gare è riuscita a piazzare tutti gli atleti iscritti sul podio, segno questo che gli allenamenti effettuati in sede hanno prodotto i risultati sperati.

Il Jiu Jitsu brasiliano è una disciplina lottatoria tra le più praticate al mondo e in costante crescita anche in Italia che prevede la finalizzazione dell’avversario tramite strangolamenti, chiavi articolari o la vittoria grazie al punteggio derivante da proiezioni e/o posizioni di vantaggio. Per il fatto che sia al contempo un’arte marziale, ma anche uno sport da combattimento, è ottimo per la difesa personale specie per le donne in quanto non prevede l’utilizzo di pugni e calci.

I corsi di Brazilian JiuJitsu si svolgono a Imperia in via dei Gelsomini 8 (argine dx), per maggiori info contattare tribeimperia@gmail.com.