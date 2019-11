Basket, Serie D. BKI Imperia, vittoria di misura sul Lam Rapallo. La soddisfazione di coach Pionetti: "Complimenti a tutti i ragazzi, non si sono risparmiati"

SERIE D

BKI IMPERIA-LAM BASKET RAPALLO 76-74

Partita spettacolare tra le mura della palestra Maggi, dove i ragazzi BKI Imperia regalano una grande prestazione con una vittoria meritata e fortemente voluta. Contro gli imperiesi Lam Basket Rapallo presenta una formazione decisamente molto giovane e fisicata con almeno 7 elementi su 10 sui 195 cm.

" Oggi abbiamo impostato noi il ritmo della gara, riuscendo perfettamente ad eseguire il nostro piano partita - commenta coach Pionetti - con s acrificio, lotta, gioco di squadra e determinazione sono le nostre caratteristiche ed oggi vanno davvero fatti i complimenti a questi ragazzi, che non si sono risparmiati ed hanno creduto in una vittoria contro un validissimo e talentuoso avversario.

Per la prima volta giochiamo una partita che ci rende davvero orgogliosi, felici, riconoscibili per il lavoro che svolgiamo in palestra. Se riusciremo a replicare, a migliorare questa prestazione, allora davvero potremo divertirci in questo campionato.