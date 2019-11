Pallacanestro. Blue Basket Ponente, prima uscita ufficiale per il nuovo gruppo del mini basket

Prima uscita ufficiale per il nuovo gruppo minibasket del Golfo Dianese nato dalla collaborazione fortemente voluta delle società Blue Ponente Basket Diano Marina e Asd Pallacanestro San Bartolomeo, che hanno unito le forze per garantire ai giovani cestisti consistenza e continuità dei gruppi.

I numerosi Aquilotti del golfo hanno disputato ben 14 tempi contro gli amici della Ranabo di Bordighera, anche loro giunti al PalaCanepa di Diano Marina in grande numero. QUasi 50 bimbi per più di due ore ininterrotte si sono impegnati al massimo sul campo da basket, per il divertimento del folto pubblico di parenti e amici accorsi a sostenere i giovanissimi cestisti delle sue compagini.

Grande soddisfazione per la bella giornata di sport da parte delle due società del Golfo Dianese. Al di là dei risultati finali, che a quest'età contano davvero poco, hanno fatto bene i più piccoli (Aquilotti Junior, nati negli anni 2010/11); i più grandi (Aquilotti Senior, nati negli anni 2009/10), seppur scontando un po' di inesperienza (la maggior parte di loro ha appena iniziato) hanno comunque dimostrato impengo ed entusiasmo sul campo, ingredienti fondamentali per continuare a migliorarsi nel lavoro settimanale in allenamento.

Prossimo appuntamento: Aquilotti Senior vs. Ospedaletti domenica 17 novembre alle 10.15, sempre al PalaCanepa di Diano Marina.