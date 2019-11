Pallacanestro: doppia sconfitta per le formazioni Under 13 e Under 18 del Bki Imperia nel weekend

Under 18: BKI in.net-Pallacanestro Alassio 54-62

La formazione Under 18 dell'Imperia Basket esce sconfitta dal confronto casalingo contro la pallacanestro Alassio dopo 40 minuti molto combattuti. Imperiesi che partono bene, sbagliando però troppo nella fase realizzativa a differenza dei savonesi che nei primi dieci minuti di gioco trovano bene la via del canestro. Questo vantaggio accumulato all'inizio del match è risultato alla fine determinante sul risultato finale. Infatti capitan Toribio e compagni arrivano più volte a contatto con gli avversari ma senza mai riuscire del tutto a impattare la gara.

"Nel complesso una buona gara contro un valido avversario, candidato alla vittoria del girone" commenta coach Carbonetto.

Under 13: Bki Olimpia-My Basket Genova 73-74

Bella e intensa la gara degli under 13 elite BKI Olimpia contro il quotato e favorito My Basket Genova. Partenza fortissima per i genovesi che a fine primo quarto sono avanti di 10 punti. I ragazzi imperiesi non si scoraggiamo e con grande grinta e determinazione recuperano e nell'ultimo quarto impattano e superano gli avversari. Finale al cardiopalmo che vede però vittoriosi i genovesi per un solo punto, 74-73.

"Partita difficile - commenta coach Bonfante - Inostri ragazzi hanno dimostrato di avere molta grinta. Peccato per il primo quarto, che ci ha penalizzato, ma i ragazzi sono stati molto bravi! Complimenti per la bella partita”.