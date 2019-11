Pallacanestro: nuova sconfitta del BC Ospedaletti nel fine settimana contro il Loano Garassini

SERIE D

Loano Garassini-Bc Ospedaletti 83-73 (24/17 23/14 14/23 22/19)



Loano: Fumagalli 2, Volpi 10, Giromini 2, Tassara 16, Borgna 11, Giulini 18, Bussone 13, Panizza 3, Altamura 8, Vaccarezza, Simonetti n.e., Scarrone n.e.

BC Ospedaletti: Colombo 25, Blasetta 11, Zunino S. 9, Zunino D. 7, Carlucci 4, Bedini 8, Formica 2, Olivari 2, Iamundo 3, Vivo 2, Di Vincenzo n.e. Coach: Lupi

Sembra quasi un campionato di transizione per il BC Ospedaletti che perde su un campo difficile e contro una buona squadra come il Loano Garassini.

Gli uomini di Lupi non approcciano bene il match vanno sotto subito e per i primi due quarti non inquadrano il canestro e non difendono nulla. Il terzo quarto inizia con un altro piglio: buona difesa che imbriglia i tiratori loanesi e percentuali alte, fanno si che gli orange inizino una clamorosa rimonta. Da meno 17 si arriva a meno 4 nel quarto periodo, ma complice una percentuale ai tiri liberi insufficiente, il Loano vince nel finale con merito.

Coach Lupi commenta così la sconfitta in terra savonese: "Partita dai due volti, primi due quarti molli e non pervenuti, dal terzo quarto grande squadra, lavoriamo per migliorarci".