Pallacanestro: splendida prestazione e vittoria casalinga per il Bc Ospedaletti Under 20

Bc Ospedaletti-My Basket Genova 63-51 (16/18 13/16 12/8 22/9)

Bc Ospedaletti: Arnaldi 6, Di Vincenzo 4, Iamundo 20, Bonavia, Gallo, Olivari 13, Amato 14, Genovese, Vivo 4, Dulbecco 2.

My Basket Genova: Zerbino 5, Drago 7, De Bernardi 2, Innocenti 5, Mercadante 2, Diagne 2, Brani 4, Dedja 10, Battaglia 2, Biggio 12.

Il Bc Ospedaletti vince e convince nel turno infrasettimanale del campionato Under 20. I ragazzi di Lupi ed Archimede mettono sotto un My Basket Genova imbottito di giocatori che stanno facendo esperienza in C Silver e qualche doppio tesseramento.

Un superlativo Iamundo contornato da una gran difesa di squadra, danno uno strappo decisivo nel quarto periodo portando a casa una preziosa vittoria. Coach Archimede commenta: “Vittoria importante per questo gruppo, stiamo trovando la giusta amalgama per migliorarci ancora di più”.