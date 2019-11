Pallacanestro. Ventimiglia Basket, la Prima Squadra debutta con una sconfitta in Promozione: "Ma i risultati arriveranno"

Fine settimana intenso per il Ventimiglia Basket: analizziamo tutti gli impegni avuti dalle squadre frontaliere.

Venerdì scorso hanno aperto le danze i ragazzi dell'under 15 che hanno sfidato il Loano, vincendo e convincendo grazie al punteggio di 88-42 finale.

Sabato è stato il turno di Aquilotti, Senior e Junior che a Saremo, in Valle Armea, hanno dato vita a due ore di puro divertimento. La giornata si è conclusa con la partitella tra i giovani Scoiattoli: circa 30 bambini a rincorrere felici la palla cercando di realizzare un canestro.

Ha chiuso il lungo fine settimana ventimigliese la compagine nel campionato di Promozione. La Prima Squadra frontaliera, tornata dopo sei anni a disputare un campionato in questa categoria, sono stati sconfitti in casa dalla Virtus Sestri per 76-95, in un match altalenante: "C'è parecchio da lavorare ma sicuramente i risultati arriveranno - dichiarano dal sodalizio - e ora la nuova settimana prevede nuovamente un sacco di impegni per le compagini della società ventimigliese. Il tutto sereni e pronti per continuare con il nostro motto: divertimento".